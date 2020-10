Pia Liersen (87) uit Schaijk overleden

Wie vermoordde bijna 8 jaar geleden Marja Nijholt (48) in Oss? Burgers gaan de politie helpen met deze oude zaak

9:22 OSS - De politie krijgt in het oplossen van de bijna acht jaar oude moord Marja Nijholt in Oss hulp van een onderzoeksteam van burgers. Bureau Dupin, opgericht door oud-politie-agent Peter de Kock, kan veel meer tijd investeren dan de politie, zegt hij maandagochtend in NRC Handelsblad.