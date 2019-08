Piet de Haas gaf Geffen veel en kreeg veel terug

Karakteris­tie­ke herberg D'n Bekker in Heesch gaat over in andere handen

12 augustus HEESCH - Herberg D'n Bekker in Heesch krijgt een nieuwe toekomst. De familie Van der Heijden heeft de markante boerderij op de hoek van de Burgemeester Woltersstraat en de Vinkelsestraat verkocht aan ondernemer Adri Van den Akker in Heesch, bekend van de makelaardij in het dorp.