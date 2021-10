Piet, Els en anderen krijgen eindelijk geluidsschermen langs snelweg: ‘Liever nog vandaag dan morgen’

Hof van Oss - opvolger van Herenboe­ren Oss - heeft volop ‘groene’ plannen, nu nog 4 hectare grond vinden

20 oktober OSS - De realisatie van de Hof van Oss, een ecologische tuinderij van de gelijknamige coöperatie, verkeert in de beslissende fase. Het ‘groene’ concept staat; alleen zijn de kartrekkers nog in overleg met een grondbezitter in De Stelt.