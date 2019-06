Piet en Riki uit Oss zijn 65 jaar getrouwd: ‘We hebben flink wat tripjes gemaakt’

Uur van de waarheid voor kermis Ma­ren-Kes­sel

20:15 MAREN-KESSEL - Komend weekend moet blijken of de kermis in Maren-Kessel nog een toekomst heeft. In het laatste jaar dat het contract met de Limburgse kermisexploitant Van der Salm van kracht is, wordt gevreesd over het voortbestaan van de noodlijdende dorpskermis.