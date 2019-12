Piet Peters 58 jaar na terugkeer uit Nieuw-Guinea alsnog onderscheiden

Het is een van de onbekendste hoofdstukken uit de vaderlandse geschiedenis en Piet Peters (79) uit Ravenstein speelde er een rol in. Als 20-jarig dienstplichtig militair werd hij in 1960 uitgezonden naar Nederlands Nieuw-Guinea, in die tijd nog een omstreden kolonie. ,,Mijn vader stond te janken op het vliegveld", herinnert Peters zich nog levendig. ,,Hij wist dat andere jongens die voor hun nummer waren opgekomen en naar Indië werden gestuurd pas vier jaar later terugkwamen. Als ze al terugkwamen. Ik was jong en naïef en dacht daar niet over na.”