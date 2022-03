Pillen en pleisters: Ossenaren zamelen massaal in voor Oekraïne

Voor het Osse gemeentehuis wappert de Oekraïense tweekleur. Solidariteit en steun, moeten die verbeelden. En die is er ook. De Poolse gemeenschap in Oss en omgeving is druk doende de stroom vluchtelingen die hun thuisland binnentrekt, op alle mogelijke manier te voorzien van hulp. ,,Wij zijn ver van Polen, maar kunnen tóch iets doen”, zegt Majka Diepenhorst, een Osse met Poolse wortels. Ze heeft al een flinke berg spullen in haar garage. ,,Vooral spullen voor persoonlijke hygiëne zijn nodig. Die mensen zijn uren, dágen onderweg. Als ze aankomen in Polen willen ze zich wassen, en goed slapen. We zoeken dus ook beddengoed voor éénmalig gebruik. Er zijn zoveel mensen, dat er geen tijd is om alles te wassen.”



En volgens haar zijn er heel veel landgenoten van haar in het Osse bezig met het inzamelen. ,,De vluchtelingen die naar Polen komen zijn vooral moeders met kinderen. Dus alles wat daarbij hoort hebben we nodig: luiers, zalfjes voor billetjes, poedermelk. Maar ook eten voor onderweg. Ik wil niet ondankbaar lijken, maar kleren hebben we niet nodig. Nu nog niet.”