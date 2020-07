Pivot Park Oss groeit tegen de klippen op en haalt ‘grote naam’ binnen

Voetveer bij Demen even in de vaart voor reclame­spot theemerk

16:15 DEMEN/BATENBURG - De kerkspits, het café op de dijk en het kleine veer dat wacht op de fietsster: in de nieuwste reclamespot van theemerk Pickwick speelt het kerkdorp Demen bij Ravenstein een prominente rol. Voor de gelegenheid voer het voetveer over de Maas even uit.