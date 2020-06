Pizzabezorger raakt gewond bij botsing met andere koerier in Oss

video Politie valt bedrijfs­pand in Nistelrode binnen en treft tabletteer­ma­chi­ne en MDMA aan

20:05 NISTELRODE - De politie is donderdagmiddag bij een bedrijfspand aan de Grote Heide in Nistelrode binnengevallen. Daar trof zij onder meer een tabletteermachine en MDMA, de werkzame grondstof in een xtc-pil, aan.