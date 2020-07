Plan voor groot hotel in vorm van voormalig fort aan Maas bij Lithoijen

Op een enkele uitstulping aan de dijk en een vervorming in het landschap na is er van fort Luttereind anno 2020 niets meer te zien. Het fort werd in 1833 inderhaast gebouwd om een invasie van Franse of Belgische troepen te stuiten. Die vrees bestond nadat de Belgen zich van Nederland hadden afgescheiden en er een korte oorlog volgde. Deze tiendaagse veldtocht was een militair succes, maar lokte wel ingrijpen uit van de grote zuiderbuur. Het fort bij Lithoijen was een van de verdedigingswerken die een opmars van vijandelijke legers richting het noorden moesten afslaan of op zijn minst vertragen.