Platgeduwde bomenrij is Herpenaren doorn in oog: ‘Het is toch geen gezicht?’

Bosomvor­mer Maashorst ziet dat het goed was

HERPEN/SCHAIJK - ,,Zeg nou zelf, is dit mooi of niet?" Hans van der Lans heeft zijn gezelschap naar een open plek in het bos getroond. Her en der liggen dode bomen, al dan niet bedekt met een kleed van mos. Enkele bastloze stammen staan nog rechtop, de zwarte spechtgaten vol in beeld. Tussen het dode hout schieten talloze jonge boomscheuten op.

10 november