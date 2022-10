Plattelandsbewoners en ‘heeren uit de stad’ al eeuwen onverenigbaar

Stille GetuigenOSS - Wat zou het eerst zijn opgelost? Het stikstofprobleem of het ook door Johan Remkes gesignaleerde groeiende verschil tussen stad en platteland? Die kloof is nog niet een-twee-drie gedicht. De verschillen tussen inwoners van landelijk en stedelijk gebied zijn hardnekkig en bestaan al een eeuwigheid.

Meer dan honderd jaar geleden klonk het al spottend: ‘De heeren uit de stad, die weten altijd wat’. Aldus begon op 12 maart 1893 een analyse op de voorpagina van De Stad Oss over de verschillen, en vooral over de kloof, tussen stad en platteland. Aanleiding was de invoering van de hondenbelasting die was ‘bedisseld’ door ‘de heeren van de stad die de wetten maken’.

Maar het rijm was op veel meer van toepassing zoals op de juist afgekondigde verhoging van de accijns op suiker, de verhoging van de grondbelasting of de hogere belasting op geslacht vee. Wat wetgevers bedachten, was meestal in eigen voordeel, mopperde de krant van uitgever Jan Acket.

Afschaffing accijns op ‘het geslacht’

De boeren hadden heel wat grieven. Soms ook verwoord door een parlementariër, zoals door het Eerste Kamerlid Jacobus van der Breggen, grootgrondbezitter en waterstaatsbestuurder uit Waddinxveen. Hij vroeg in maart 1892 om de afschaffing van de accijns op ‘het geslacht’. Die hield in dat er over ieder geslacht dier 10 procent accijns werd geheven. En ook nog eens 10 procent over ‘bijproducten’ als huiden, haar en vet. Minister van Financiën Nicolaas Pierson had weliswaar in september 1891 verklaard dat hij ‘groote sympathie’ had voor de Nederlandsche landbouw, maar daden bleven uit.

Steden als poel van ontucht en verderf

Stad en platteland beschuldigden elkaar van van alles. De steden waren een poel van ontucht en verderf maar het platteland, zo luidde dan het verweer, was onbeschaafd. Daar trachtte men volgens de stedelingen wel voortdurend het paardenras te veredelen en de veestapel te verbeteren, maar deed men niets aan de veredeling van ‘het menschenras’. Harde verwijten over en weer die tot niets dan onbegrip leidden. Zelfs in de gemeenteraad van Oss werd in augustus 1920 door het raadslid Van Herpen nog onomwonden beweerd dat ambtenaren in Lithoijen minder moesten verdienen dan in de stad omdat ‘de levensstandaard in dat kleine dorpje niet kon tippen aan die van Oss’.

Volledig scherm Minister Pierson van Financiën had sympathie voor de boeren maar deed niks en Eerste Kamerlid J. van Breggen zette zich in voor boeren maar bereikte niks. © John van Zuijlen

Vrouwen voor de ploeg

Het is daarom wel verklaarbaar dat dorpen en steden elkaar met neerbuigende spotnamen bestookten. Megen was een ‘gat’. De bewoners van Schaijk werden uitgemaakt voor moeszakken omdat ze veel boerenkool (‘boerenmoes’) verbouwden. Zeelandse boeren waren houtdieven en in Huisseling werden de bewoners te kijk gezet als lieden die vrouwen voor de ploeg spanden. Hoewel volgens het oude volksgebruik vrouwen juist mannen voor de ploeg spanden als die overspelig waren geweest. Stedelingen heetten ‘kaaienscheiters’, een verwijzing naar hun stenen stoepen.

Lichaamshouding van plattelandsjeugd

In 1913 stelde De Stad Oss optimistisch dat ‘de landbouwende stand nagenoeg enkel krachtige mannen en vrouwen telde, onbedorven en onbesmet door de wereld onzer steden’. Dat kwam door het onderwijs, vonden onderwijzers uit het ‘arrondissement Osch’ die zich al sinds 1895 inzetten voor het verbeteren van de lichaamshouding van de plattelandsjeugd. Zo moet dus het overbruggen van een kloof beginnen.