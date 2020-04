Plek voor 25 huizen op plek van leegstaande school in Ravenstein

Het Hooghuis sloot de voormalige mavo in Ravenstein in 2017, na een jarenlange terugloop van het aantal leerlingen. Sindsdien staat het gebouw leeg, op een enkele voorlichtingsbijeenkomst na. De gemeente Oss moet nog tot een financiële overeenkomst komen met Van Wanrooij over de herontwikkeling van het perceel. De wooncorporatie en de ontwikkelaar zijn het er al wel over eens dat er 12 huurwoningen in de sociale sector komen en 13 koophuizen. Als het gemeentebestuur tot een akkoord met Van Wanrooij komt is het wachten op een einde het landelijke verbod op bijeenkomsten, zodat er een informatiebijeenkomst voor omwonenden kan worden belegd.

Inwoners van Ravenstein die zitten te vlassen op een grondgebonden woning, moeten het voorlopig niet hebben van het nieuwbouwproject op De Kolk. De grond op de plek waar de brandweerkazerne stond is vervuild. Er is een te hoge concentratie PFAS vastgesteld. Het terrein wordt momenteel gesaneerd, waarbij de vervuilde grond voorlopig wordt ingepakt en opgeslagen op de plek waar later twintig huizen met een tuintje verrijzen. Bouwbedrijf Van Grunsven uit Erp maakt zo eerst ruimte voor het nieuwe winkelcomplex met appartementen. De bouw daarvan start naar verwachting na de zomervakantie.