Plezierboot in Lithoijen verwoest door brand

Column Oss als kermisstad: ‘Niet de grootste, wel de vaakste’

9:28 Het nieuwe wijkcentrum in Ussen wordt gecanceld. Dat snap ik best. De kermis was afgelopen, en iedereen was tot de conclusie gekomen dat zolang er kermis is, er helemaal geen geld uitgegeven hoeft te worden aan dorpshuizen, wijkcentra oftewel multifunctionele accommodaties. Alles wat je nodig hebt zijn een paar attracties en een poffertjeskraam. Iedereen komt er, uit alle wijken, uit alle bevolkingsgroepen, -lagen, en -klassen.