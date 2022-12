Ploegam uit Oss neemt collega-bedrijf in Cuijk over

OSS/CUIJK - Het in Oss gevestigde bedrijf Ploegam neemt het in Cuijk gevestigde Infrascoop over. Beide bedrijven zijn actief in de grond-, weg- en waterbouw en werken al regelmatig samen. De overname van Infrascoop door het aanzienlijk grotere Ploegam moet 1 januari afgerond zijn.

De overname heeft geen nadelige gevolgen voor de medewerkers van beide bedrijven, zo stellen de beide directie. Een overnamebedrag maken de beide bedrijven niet bekend.

Infrascoop is opgericht in 2007. Het bedrijf is gespecialiseerd in infrastructurele projecten: grondwerk, riolering, weg-en waterbouw. Bij Infrascoop werken 42 mensen en en is gevestigd in Cuijk. Het bedrijf is actief voor gemeenten, (bouw)bedrijven en projectontwikkelaars in de regio’s Noordoost-Brabant, Nijmegen en Noord Limburg.

Landelijke speler

Ploegam is een familiebedrijf dat al 35 jaar actief is in de sector voor grond- weg- en waterbouw. Het bedrijf is uitgegroeid tot een grotere landelijke speler met een omzet van meer dan 100 miljoen, 280 medewerkers en ruim 80 eigen machines.

Ploegam realiseert projecten door het hele land op het gebied van natuur- en gebiedsontwikkeling, waterveiligheid, infrastructuur en emissieloos bouwen. Het hoofdkantoor van Ploegam is gevestigd in Oss. Daarnaast heeft het bedrijf vestigingen in Heerde, Gorinchem, Vinkel en Alblasserdam.

Mooie toekomst

Ton Derks, directeur van Infrascoop, is blij met de overname: ,,Dankzij de overname is de toekomst van Infrascoop geborgd en kunnen wij met z’n allen blijven werken aan een mooie toekomst.” Infracoop blijft onder de eigen naam actief. Ook Gijs Ploegmakers, algemeen directeur bij Ploegam, is op zijn beurt eveneens content met de overname. ,,Wij werken al jaren op een prettige manier samen. Het is een bedrijf dat goed bij ons past.”