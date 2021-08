Plotselinge handtastelijkheid bij buurjongen levert 62-jarige Ossenaar strafblad op

Ossenaar (62) betastte buurjongen (12) tijdens stoeipar­tij ‘zonder seksuele bedoeling’

12 augustus DEN BOSCH/BERGHEM - ,,Zal ik je even laten jodelen?” Dat zei een 62-jarige Ossenaar tegen zijn 12-jarige buurjongen in Berghem, voordat hij de jongen vastgreep bij zijn geslachtsdeel. ,,Ik had daar totaal geen seksuele bedoeling mee”, beweerde de man woensdagmiddag tegen de rechtbank in Den Bosch. Hij stond daar terecht voor ontucht met een minderjarige, in augustus 2020.