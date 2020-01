PLUS strijkt in Oss neer met groot en ‘high-tech’ distributiecentrum

UPDATEOSS - Supermarktketen PLUS en de gemeente Oss hebben een akkoord bereikt over de bouw van een ‘high-tech’ distributiecentrum op bedrijventerrein Vorstengrafdonk. Het bedrijf heeft een vergunning gekregen voor een gebouw dat meer dan 4.5 hectare beslaat. In het centrum komen ondanks de verregaande mechanisering van het werk nog zo'n 350 mensen te werken.

Het nieuwe distributiecentrum wordt grotendeels gemechaniseerd en daarmee een van de meest moderne distributiecentra van Nederland, aldus PLUS. Ook is er veel aandacht voor architectuur en het creëren van een fijne werkomgeving. In alle ruimtes zal daglicht schijnen en er worden aanpassingen gedaan om het geluid zo veel mogelijk te minimaliseren.

Rowell Versleijen, directeur Logistiek van PLUS Retail: ,,Het verkrijgen van de vergunning is een hele belangrijke mijlpaal in de realisering van ons nieuwe distributiecentrum. Het is in deze competitieve branche erg belangrijk dat PLUS ook in de toekomst een sterke concurrentiepositie kan houden. Dit nieuwe, duurzame distributiecentrum gaat daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Niet in TIel

Frank den Brok, wethouder Economie van de gemeente Oss: ,,Ik ben zeer verheugd over de komst van het nieuwe distributiecentrum van PLUS naar Vorstengrafdonk. In zo’n modern geautomatiseerd, high-tech distributiecentrum werken veel ICT-ers en werktuigbouwkundigen. Het nieuwe distributiecentrum biedt straks veel werkgelegenheid voor mensen met MBO-niveau en hoger.” PLUS had eerder plannen om het distributiecentrum in Tiel te bouwen, maar dat stuitte op juridische obstakels. In Oss heeft PLUS 9,3 hectare grond gekocht.

De bouw start volgens planning rond de zomer 2020. PLUS verwacht dat de bouw van het nieuwe pand in 2021 zo ver is dat de mechanisatie ingericht kan worden, om het nieuwe distributiecentrum vervolgens eind 2022/begin 2023 in gebruik te nemen. Vanaf dat moment worden de activiteiten van de vier bestaande distributiecentra stapsgewijs overgebracht. Vanuit dit nieuwe distributiecentrum worden straks alle 272 PLUS supermarkten in Nederland beleverd.

Volledig scherm Het toekomstige distributiecentrum van PLUS op Vorstengrafdonk. © PLUS