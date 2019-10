Polder heeft stad nodig om eindelijk te kunnen Netflixen

Berghem Sport trapt voetbal­plaat­jes­ac­tie met Jumbo's af

18 oktober BERGHEM - Voetbalvereniging Berghem Sport houdt voor de tweede keer een grote voetbalplaatjesactie, in samenwerking met de twee vestigingen van Jumbo in het dorp. De aftrap is komende woensdag om 14.30 uur op sportpark De Koppelsteeg in Berghem.