Polderhof zwaait twee onderwijsveteranen uit, juf Thea en juf Jeannette

Ze heeft er net geen veertig jaar bij de daltonschool op zitten, maar de Polderhof in Oss bestaat dan ook pas 39 jaar. In 1981 stond juffrouw Thea Ceelen aan de wieg van deze Ussense basisschool. Ceelen volgde de opleiding tot kleuterjuf, en kreeg aanvankelijk een baan in Lith. ,,Nog voordat ik het diploma had, kon ik al daar aan de slag. Maar na een jaar of vier kon ik op de Polderhof hoofd van de kleuterleidsters worden. Een nieuwe uitdaging.”