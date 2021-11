‘Polenpad’ verbindt de Naaldhof met de stad Oss en dat is mooi op tijd nu de klok net is teruggezet

Het recreatiepark bij de Naaldhof is al jaren in gebruik voor de huisvesting van honderden arbeidsmigranten. Veel van deze bewoners lopen met regelmaat naar de Lidl aan de Oude Molenstraat of een andere bestemming in de bebouwde kom van Oss. ,,We zien al veel langer dat voetgangers op de weg tot gevaarlijke situaties leiden, met name ook in de wintermaanden als het vroeg donker is”, motiveerde Koos Keen, voorzitter van de wijkraad recent nog het verzoek aan de gemeente om een pad langs de weg aan te leggen.