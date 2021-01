Jo van Toor neemt afscheid van zijn geliefde Batenburg­se haven: ‘Iedereen wil hier liggen’

19 januari BATENBURG/OSS - Zeven dagen in de week was hij in de haven van Batenburg te vinden. Liggelden innen, passanten inboeken, steigeronderhoud en niet te vergeten: vraagbaak voor de toeristen. Twaalf jaar lang was Jo van Toor havenmeester. Nu vindt hij het ‘genoeg’ geweest. Hij stopt.