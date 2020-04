Politie beëindigt tuinfeest in Heesch, bewoners schenden coronamaatregelen

In memoriam Henk Boeijen overleden: ‘Een groot verlies voor de Berghse gemeen­schap’

8 april BERGHEM - Bekende Berghemnaar Henk Boeijen is overleden. Hij was al een tijdje ziek, maar er was nog hoop op herstel. Die hoop vervloog door het coronavirus. Boeijen was actief op vele vlakken. Hij is 82 jaar geworden.