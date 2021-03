Politie beëindigt tuinfeest in Oss, drie personen aangehouden

Erfenis van Philips: grondwater in Osse wijk Boschpoort ernstig verontrei­nigd

25 maart OSS - Het grondwater van Boschpoort - het Osse wijkje waar Philips tot 1979 gevestigd was - is verontreinigd. Op meer dan zes meter diepte zelfs sterk verontreinigd. De komende maanden wordt onderzoek uitgevoerd hoe groot de verontreiniging exact is en hoe er gesaneerd moet gaan worden. Volgens de provincie zijn er geen gezondheidsrisico’s voor bewoners van de wijk, maar moet het grondwater niet gedronken worden of op tuinen gespoten worden.