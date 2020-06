Politie bezorgt slachtoffer babbeltruc Macharen ‘teruggevonden’ geld

Halvering Stepclub Megen dreigt, Elise Pulles zoekt dringend een nieuw stepmaatje

8:58 MEGEN - Wat gebeurt er met de clubkleding? Daarover moet nog een stevige Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Eensgezindheid is er over het ledenbeleid: de club trekt weer nieuwe leden aan. Dat is nodig want het ledenaantal van de Stepclub Megen halveert over een maand of drie tot één. Een afscheidsfeest? Ja, dat komt er zeker.