Politie controleert extra vaak op hardrijders in Lith na vernieling flitspaal

Liefst 2300 Ossenaren krijgen eerste coronaprik bij theater De Lievekamp

12:03 OSS - Het Osse theater de Lievekamp is de komende dagen het decor van liefst 2300 vaccinaties tegen het coronavirus. Bedoeld voor Ossenaren van 63 en 64 jaar, of met morbide obesitas of het syndroom van Down. In mei krijgt deze groep de tweede prik.