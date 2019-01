Politie deelt beelden arrestaties op dak van winkel in Oss

In totaal ging het om drie mensen die mogelijk op boevenpad waren in het Osse centrum. Daarbij was een ruit van een deur gesloopt, in een poging om een appartement binnen te komen.



Om daar te komen, liepen ze over de daken. Daarbij maakten ze een bewoonster van de Monsterstraat wakker. Zij alarmeerde de politie, die op haar beurt veel mensen inzette. Onder meer in een helikopter.



In het donker waren de mannen moeilijk te vinden. Eén van het trio werd wel gesnapt. De 22-jarige man verstopte zich in een brandgang en werd daar opgepakt. De andere twee leken gevlucht.