Politie dichter bij brandstichter Oss: ‘Aan passer en liniaal heb je genoeg’

Het rechercheteam dat tientallen autobranden in Oss onderzoekt, denkt dat de aanstichter in de buurt woont. ,,Wij houden er ernstig rekening mee dat de dader uit Oss of de directe omgeving komt", zegt de coördinator van dienst. Dat lijkt voor de hand liggend, maar het ligt wel iets gecompliceerder dan dat het klinkt. De coördinator baseert zich op bevindingen van een expert in geografisch profileren die het team helpt bij het onderzoek. ,,Het gebied waarbinnen we de dader zoeken, wordt zo steeds kleiner", meldt politiewoordvoerster Manon van der Heijden.