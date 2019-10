Politie doet huiszoekingen in Oss na overlijden man

Bradley wil gewoon kok worden en véél geld verdienen

16:26 OSS/VEGHEL - Leerlingen die vanuit het voortgezet speciaal onderwijs makkelijker doorstromen naar een beschutte werkplek. Dat is het doel van een project dat de gemeente Meierijstad heeft opgezet met een aantal onderwijs- en uitkeringsinstanties. Over een periode van drie jaar met stages wordt gekeken wat er precies haalbaar is voor een leerling.