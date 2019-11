Politie doorzoekt woning Martien R. in Herpen

Nieuwe rechtszaak kermisfees­ten Oss van de baan, bewoners in gesprek over schadever­goe­ding

6:59 OSS - Een nieuwe rechtszaak over de Osse kermisfeesten is voorlopig van de baan. Nu de gemeente toegeeft fouten te hebben gemaakt bij de feestvergunningen van 2017 en 2018, trekt de advocaat van twee bewoners van de Eikenboomgaard de zitting in. Met de gemeente wil hij nu in gesprek over een schadevergoeding voor zijn cliënten.