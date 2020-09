Politie gaat hard optreden tegen illegale jongerenfeesten aan Maas

Bianca zette op Bonaire ic-afdeling op: ‘Verbaasde gezichten door skypege­sprek met Bernhoven’

6 september OSS - De eerste coronapiek was hier amper voorbij toen Bianca Verbon (46) en haar gezin hun koffers pakten om naar Bonaire te gaan. Niet een voor vakantie in de zon, maar om daar een ic-afdeling op te zetten voor coronapatiënten. Na drie maanden is ze terug in Oss, een unieke ervaring rijker.