Politie grijpt zeven keer in tijdens ‘noodtoestand light’ in Osse Schadewijk

OSS - De politie heeft afgelopen maand zeven jongeren preventief gefouilleerd en een tijdelijk gebiedsverbod opgelegd in de Osse Schadewijk. Dat was mogelijk omdat het gebied rondom het wijkcentrum tijdelijk was aangewezen als een zogeheten veiligheidsrisicogebied. Vanaf maandag is de maatregel niet meer van kracht.

Na een steekpartij bij het Cruyff Court en een aanslag met zwaar illegaal vuurwerk was de maat voor burgemeester Wobine Buys eind vorig jaar vol. Ze wilde niet nóg een decembermaand vol jeugdoverlast in met name de Vogelwijk en wees een deel van de buurt daarom aan als veiligheidsrisicogebied.

De maatregel was voor Oss volstrekt uniek en laat zich nog het best omschrijven als een ‘noodtoestand light’. Tussen pakjesavond en het einde van de kerstvakantie – deze maandag dus – mocht de politie iedereen staande houden, preventief fouilleren en een gebiedsverbod van 24 uur opleggen.

Gevoel van onveiligheid

Dat laatste is dus in totaal zeven keer gebeurd. De politie deelde de verboden uit aan een groep jongens die voor overlast in de buurt zorgde. Volgens Buijs is de groep hangjeugd verantwoordelijk voor een groeiend gevoel van onrust en onveiligheid in de wijk. Juist door dit soort tijdelijk gebiedsverboden moest het rustig blijven rond het park, het wijkcentrum en de bejaardenwoningen in de Vogelbuurt.