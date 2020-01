Politie heeft 16-jarige verdachte in het vizier voor geruchtmakende zware mishandeling in Schaijk

Aanloop naar mogelijk referendum Landerd start; Schaijk krijgt maar één dagdeel

11:00 SCHAIJK - Inwoners van Landerd kunnen op twee plaatsen aangeven of zij een referendum over de herindeling met Uden wensen. Dat kan op gezette tijden in het gemeentehuis in Zeeland en het raadhuis in Schaijk. Voor Schaijk is slechts één dagdeel ingeruimd.