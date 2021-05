Politie heeft handen vol aan baldadige jeugd in Berghem

Hof heropent onderzoek naar vermeende Osse verkrach­ting: slachtof­fer moet getuigen in speciale studio

6 mei DEN BOSCH/OSS - Het vermeende slachtoffer van een verkrachting bij een zorginstelling in Oss, moet ‘als getuige worden verhoord’. Dat besloot het gerechtshof donderdagmorgen in Den Bosch. Het onderzoek in de zaak tegen voormalig jongerenbegeleider G. R. (30) uit Den Haag was volgens de Raadsheren ‘niet volledig geweest’. Het Hof kon daarom nog geen oordeel vellen over de gebeurtenissen op 31 maart 2017. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een celstraf van 30 maanden.