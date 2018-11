Politie kijkt naar verband tussen straatroven in Oss

Kamer beslist over stilleggen vervuilde slibstort na verontrei­nig­de Maas

11:29 ALPHEN - In de Tweede Kamer wordt dinsdagmiddag gestemd over een motie van SP-Kamerlid Cem Lacin, die wil dat gemeenten per direct stoppen met het verondiepen van plassen met vervuilde slib en grond. De kans is groot dat de motie wordt aangenomen, zegt Lacin.