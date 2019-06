Politie maakt profiel van dader autobranden Oss: ‘Brandstichter komt uit Oss of directe omgeving’

Sinds februari 2018 zijn in Oss 43 autobranden geweest waarbij één of meerdere voertuigen in vlammen opgingen. De recherche heeft de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan naar de branden, door middel van sporenonderzoek, buurtonderzoek en het analyseren van camerabeelden. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie krijgt daarbij hulp van verschillende experts, waaronder een specialist op het gebied van geografisch profileren. Het begrijpen van geografisch gedrag van de dader kan de politie veel vertellen over zijn of haar persoonlijkheid.