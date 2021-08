Politie neemt in Berghem step van hardleerse bestuurder in beslag

Fast & Furious scooters Elektri­sche tweewie­lers veroveren de straten

Autofabrikant Tesla heeft in 2020 voor het eerst winst geboekt. Dit komt niet door de half miljoen auto’s die ze verkocht hebben, maar door het geld van concurrenten die minder duurzame auto’s bouwen. Dat is namelijk een regeling in Verenigde Staten; de vervuiler betaalt. Groen levert dus geld op, en niet alleen Elon Musk profiteert hiervan. Terwijl veel winkels door Coronamaatregelen over de kop gaan, opent scootershop Fast & Furious in 2021 juist twee nieuwe filialen, hier speelt de e-scooter een belangrijke rol in het succes. De toekomst van vervoer is elektrisch, het lijkt een trend die niet meer te stoppen is.