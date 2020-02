Politie onderzoekt zedenzaak in Sterrebosflat Oss: ‘Verkrachter loopt hier vrij rond’

Dwergham­ster met kooi en al achtergela­ten in Oss: ‘Dit is geen manier van doen’

15:36 OSS - Een onbekende heeft donderdag een dwerghamster achtergelaten in een speeltuintje aan de Duivenstraat in Oss. Het diertje zat in een kooitje en is waarschijnlijk gedumpt.