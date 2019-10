Politie over golf van straatroven in Oss: ‘Vooralsnog niet toe te wijzen aan dezelfde daders’

OSS - De vijf (pogingen tot) straatroven de afgelopen weken in Oss lijken vooralsnog niet te zijn gepleegd door dezelfde personen of door een specifieke groep. Dat meldt de politie woensdagmiddag. De recherche doet nog onderzoek.

In Oss vonden in de afgelopen week vijf straatroven of pogingen daartoe plaats. ,,De signalementen van de daders verschillen telkens, waardoor de incidenten vooralsnog niet toe te wijzen zijn aan dezelfde personen of aan een specifieke groep”, aldus de politie.

17-jarige voetballer

Een 17-jarige jongen werd afgelopen zaterdag op brute wijze overvallen door een viertal met bivakmutsen. Onder bedreiging van een mes moest hij zijn sporttas en geld afgeven. Dat gebeurde op de Amsteleindstraat. De tiener was op weg naar zijn voetbalclub RKSV Margriet.

Twee dagen later werd een vrouw van 74 op haar fiets benaderd door een andere fietser met een bivakmuts. Dat gebeurde in een fietstunneltje aan de Ussenstraat. ,,De vrouw zag kans om snel weg te komen. In de Ussenstraat vonden in de week ervoor twee pogingen plaats om een fietser te beroven en één daadwerkelijke straatroof waarbij geld werd buitgemaakt”, vertelt de politie.

Straatroofpiek

In het onderzoek bekijkt de recherche of er binnen de ‘straatroofpiek’ verbanden liggen met andere berovingsincidenten in de afgelopen maanden. Wie iets gezien of gehoord heeft, wordt gevraagd zich te melden bij de Osse politie.