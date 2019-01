Politie rukt uit naar Danscentrum Zwijsen in Oss: inbreker niet gepakt

Honderden sparren in 'no time' in lichter­laaie bij Scouting Schaijk

5 januari SCHAIJK - Kerstboomverbranding, Scouting Schaijk is ermee vergroeid. Al zeker 40 jaar verzamelen bevers, welpen, rowans of hoe de avonturiers ook heten mogen, kerstbomen om die vervolgens begin januari in de fik te laten steken. Dit jaar lagen er voor het eerst ook 70 Reekse sparren op de stapel.