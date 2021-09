Politie rukt uit voor melding steekincident in Oss

Column Wie wordt de nieuwe Marko?

18 september Of hij na het eten even terug mocht bellen, want ze waren net aangeschoven. Zesendertig minuten later ging de telefoon. Het was Marko Konings, en hij stopte, zijn hele partij stopte. Twaalf jaar was hij raadslid geweest in Bernheze, en nu wilde hij eindelijk eens rustig kunnen eten.