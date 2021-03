Politie sluit dit weekeinde Molenstraat Oss even af: opnieuw onderzoek naar dodelijk ongeluk

Opkopen starterswo­nin­gen voor vrije verhuur oogst kritiek in Osse raad

11 maart OSS - De Osse fractie van GroenLinks snapt er niks van dat de gemeente zijn zegen geeft aan het opkopen van starterswoningen door een investeerder in het Componistenkwartier. Die gaat de huizen in de vrije sector verhuren. GroenLinks wil voorkomen dat dit in de toekomst vaker gebeurt.