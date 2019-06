Politie sluit J.F. Kennedybaan in Oss af voor reconstructie dodelijk ongeluk met tractor

Internatio­na­le eucharis­tie­vie­ring in Osse Vissers­kerk met bisschop De Korte

13:36 OSS - Vroeger heette het Migrantendag. Maar nu noemt de parochie Willibrordus het een internationale eucharistieviering. Katholieke gelovigen uit alle hoeken van de wereld zijn welkom om zondag 16 juni gezamenlijk het geloof te belijden. De viering is vanaf 11.30 uur in de Visserskerk in Oss. Deze viering met lezingen, zang en voorbeden in diverse talen wordt gecelebreerd door bisschop Gerard de Korte.