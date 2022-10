Politie sluit N329 bij Oss ochtend af voor reconstructie dodelijk ongeval

Ossenaar (29) sloeg en beet zijn vriendin onder invloed van cocaïne

DEN BOSCH/OSS - Letsel rond het oog, een striem in de nek en een bijtwond in de linkerarm. Een 29-jarige Ossenaar heeft zijn vriendin behoorlijk toegetakeld tijdens een nachtelijke vechtpartij in hun woning op 12 juli van dit jaar. ,,Ik heb mij alleen maar afgeweerd”, zei de verdachte woensdag tegen politierechter M. Klinkenbijl in Den Bosch. ,,Zij was boos omdat ik cocaïne had gebruikt. Zij viel mij aan.”

21 oktober