Politie spreidt bedje voor Oekraïners in voormalig Belastingkantoor Oss: ‘Het kan leerzaam zijn’

Huis en Haard Coen (74) is trots op zijn intieme Maycrete-wo­ning en wil er tot zijn laatste ademstoot blijven wonen

OSS - Vrije jongen, noemt-ie zich. En ook wel militant. Want Coen Hartogs, geboren en getogen in het Osse ‘Vierhuukske’, kan niet tegen onrecht. En dus nam hij in maart 2014 direct zitting in ’n inderhaast opgetuigde bewonersgroep, die des duivels was vanwege de mogelijke sloop van de naoorlogse Maycrete-woningen bij de Watertoren. ,,Die hebben voor veel ouderen een emotionele lading. Ook voor mij.”

19 maart