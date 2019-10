Politie staakt onderzoek naar dood 25-jarige Ossenaar

De 25-jarige Ossenaar overleed maandag in het ziekenhuis, nadat hij eerder op de dag onwel was geworden. Een dag later werd ook zijn vader onwel. Die wordt op dit moment nog in coma gehouden in het ziekenhuis. De politie heeft vooralsnog geen verband kunnen leggen tussen de dood van de zoon en de onwelwording van de vader, zegt een woordvoerder. De politie wacht nu op de uitkomsten van verder forensisch onderzoek, in de hoop zo toch nog wat wijzer te worden over de toedracht van de gebeurtenissen. Voorlopig ziet de politie geen geen reden om verder op onderzoek uit te gaan.