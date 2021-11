Politie treft flink drugsarsenaal in Osse woning

Behalve de drugs werden ook een contant geldbedrag en een auto in beslag genomen. Daarnaast werd vrijdag ook een hoeveelheid tabak en drank aangetroffen waarover vermoedelijk geen accijns is betaald. De douane heeft deze spullen in beslag genomen. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op. De burgemeester kan op basis daarvan besluiten om de woning voor bepaalde tijd te sluiten.