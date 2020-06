Politie valt bedrijfspand in Nistelrode binnen en treft tabletteermachine en MDMA aan

Heesch is twee aed's rijker, wethouder heeft geld voor meer

15:37 HEESCH - Met twee aed's erbij is Heesch deze week iets veiliger geworden. Wethouder Rein van Moorselaar riep donderdagmiddag andere buurtverenigingen op om in actie te komen, toen hij zo'n levensreddend apparaatje mocht plaatsen midden in de wijk ’t Rul.