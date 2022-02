Politie valt in twaalf dagen twee keer woning binnen in Oss en vindt vuurwapen en drugs

Klachten over herrie bij zorggroep 't Zicht in Reek, partij VDD vraagt oplossing

REEK - Omwonenden van zorggroep 't Zicht in Reek hebben veel last van het lawaai dat de jonge cliënten maken. Er zou sprake zijn van crossen met brommers in de tuin en harde muziek in de avonduren. De partij Voor De Dorpen vraagt de gemeente Maashorst om iets aan het probleem te doen.

21 februari