Politie: vermiste Celine uit Berghem opgepikt door man met auto

Zorgen om welzijn Celine (15) uit Berghem na vijf dagen vermissing: politie onderzoekt of ze onder dwang is meegenomen

27 oktober BERGHEM - De 15-jarige Celine van Es uit Berghem is sinds vrijdag vermist. Het onderzoeksteam van de politie zegt dinsdag te onderzoeken of ze onder dwang is meegenomen. Haar familie en de politie maken zich ernstig zorgen over Celine’s welzijn.