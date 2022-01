Politie vindt cocaïne, boksbeugels, munitie en contant geld bij doorzoeking in Heesch

video Winkelend publiek in Brabantse binnenste­den, veel horecaza­ken in Tilburg en Den Bosch open

Na lange tijd was er weer winkelend publiek in steden en dorpen in de regio. Niet-essentiële winkels mochten namelijk weer klanten ontvangen tot 17.00 uur. Een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden was daarbij wél verplicht. Verschillende horecazaken in Tilburg en Den Bosch waren open vanuit protest. Lees alle ontwikkelingen terug in het liveblog.

15 januari