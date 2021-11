Politie vindt gestolen auto's in container Heesch

Fusie tussen SPKO Novum en Filios Scholen­groep in deze regio beklonken

GEFFEN/NISTELRODE - De kogel is door de kerk: de beoogde fusie tussen de scholenkoepels SKPO Novum in de gemeente Bernheze en de Filios Scholengroep in de gemeenten Oss en Den Bosch gaat door. Op 1 januari is het zover.

18 november